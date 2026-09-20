La Luvru au fost reținuți doi germani care și-au atârnat tablourile lângă „Gioconda”

Doi cetățeni germani au fost reținuți sâmbătă după ce au agățat două tablouri proprii pe peretele din sala Muzeului Luvru, unde este expusă „Mona Lisa” de Leonardo da Vinci.

Pentru aceasta, ei au folosit bandă adezivă, relatează Le Figaro, scrie news.am

Doar peretele a suferit mici deteriorări, iar tabloul în sine nu a fost afectat, au comunicat polițiștii francezi.

Incidentul s-a produs în jurul orei 15:30, ora locală. Bărbații, cu vârste de aproximativ 30 și 40 de ani, au fixat pe perete două pânze cu dimensiunile de 30 pe 40 de centimetri. Prima îl înfățișa pe unul dintre autori în armură, iar a doua — portretele ambilor bărbați alături de o femeie.

Angajații serviciului de securitate al muzeului au observat ce se întâmpla și i-au oprit pe vizitatori, după care au chemat poliția. La îndepărtarea tablourilor, agenții de pază au descoperit mici deteriorări ale peretelui.

În timpul audierii libere, bărbații au explicat că au făcut acest lucru pentru distracție. După ce Luvrul a depus o plângere, ei urmează să fie chemați ulterior pentru continuarea procedurilor.

Incidentul a avut loc pe fundalul atenției sporite acordate securității Luvrului. În octombrie 2025, opt bijuterii ale coroanei franceze au fost furate din muzeu. Patru presupuși participanți la jaf au fost reținuți, însă obiectele de valoare furate, estimate la circa 88 de milioane de euro, nu au fost găsite până în prezent.

În plus, muzeul s-a confruntat și cu alte probleme: scurgerile de apă din noiembrie și februarie au deteriorat câteva sute de publicații din biblioteca departamentului de antichități egiptene, precum și un tavan pictat din secolul al XIX-lea. Pe fundalul acestor evenimente, Luvrul pregătește un proiect amplu de reconstrucție, care prevede, printre altele, amenajarea unui nou spațiu pentru „Gioconda”.