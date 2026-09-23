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focus.ua logofocus
23 Septembrie 2026, 14:24
7 021
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La frontiera Ucrainei a fost mobilizat un hasid: Se întorcea din Uman în Israel

La granița ucraineano-română a fost mobilizat un hasid israelian în vârstă de 49 de ani, care se întorcea acasă după celebrarea Roș Hașana la Uman. Soția sa spune că bărbatul este reținut la o bază militară de lângă Odesa.

La granița Ucrainei a fost mobilizat un hasid: Se întorcea din Uman în Israel
La granița Ucrainei a fost mobilizat un hasid: Se întorcea din Uman în Israel

Israelianul Jonathan Karlinsky Mashak a fost reținut la punctul de trecere a frontierei ucraineano-române, în timp ce se întorcea acasă după sărbătorirea Roș Hașana la Uman, scrie focus.ua.

Bărbatul s-a născut în Ucraina și s-a mutat în Israel în urmă cu circa 14 ani. El călătorea cu un autobuz al companiei "Derech Tzadikim", având un pașaport israelian, în care, la rubrica "locul nașterii", era indicat "Uniunea Sovietică". Însă, potrivit unui prieten care se afla alături de el, polițiștii de frontieră l-au auzit vorbind ucraineană și l-au identificat drept cetățean al Ucrainei.

Bărbatul a fost coborât din autobuz pentru verificarea datelor, iar de atunci nimeni nu l-a mai văzut. El a reușit să trimită un e-mail în care a explicat situația. Prietenul său, Natan, a relatat că ulterior comunicarea a fost întreruptă complet, iar el a fost informat că Mashak a fost transferat la Odesa pentru încorporare.

"A mers la Uman timp de mulți ani, chiar și după începutul războiului, și nu a fost oprit niciodată. Probabil că a crezut că, având cetățenie israeliană, nu va mai avea probleme în Ucraina".

Soția sa s-a adresat deja Ministerului Afacerilor Externe, însă acolo i s-a explicat că acțiunile părții ucrainene au fost legale.

La rândul său, Serviciul de Stat al Grănicerilor din Ucraina a dezmințit informația privind presupusa mobilizare a israelianului care se întorcea acasă după Roș Hașana. Instituția a explicat că cetățenii străini nu sunt supuși verificărilor privind evidența militară la frontieră, iar polițiștii de frontieră nu desfășoară activități de mobilizare în punctele de trecere.

Totuși, la perfectarea documentelor s-a constatat că pasagerul deține cetățenia Ucrainei. În plus, în bazele de date ale persoanelor cu obligații militare acesta figura ca fiind dat în căutare.

În legătură cu acest fapt, bărbatul a fost predat Poliției Naționale pentru investigații ulterioare, așa cum prevăd legea și procedurile în vigoare.

"Astfel, informația despre mobilizarea unui cetățean străin direct în punctul de trecere nu corespunde circumstanțelor reale ale incidentului", au concluzionat reprezentanții instituției.

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