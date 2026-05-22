Point.md
22 Mai 2026, 23:53
779
La Festivalul de Film de la Cannes a fost decernat premiul pentru cel mai bun rol canin

La Festivalul de Film de la Cannes a fost decernat premiul neoficial Palm Dog pentru cea mai bună interpretare canină. Acesta a fost câștigat de Yuri, din filmul chilian La Perra.

Filmul a fost regizat de Dominga Sotomayor. Pelicula este dedicată unei femei care trăiește pe o insulă izolată. Într-o zi, acolo apare un cățeluș care trezește în protagonistă dorința mult timp reprimată de a deveni mamă, transmite variety.com.

Înainte de a participa la film, Yuri a trăit într-un adăpost. Compania de producție PLANTA și-a asumat responsabilitatea pentru câine în timpul pregătirii filmului. După încheierea filmărilor, i-au găsit o casă.

Printre câștigătorii anteriori ai premiului se numără border collie-ul Messi din filmul „Anatomia căderii”. De asemenea, premiul a fost acordat câinelui Brandy din pelicula „Odată în Hollywood” – Quentin Tarantino a fost prezent personal la ceremonia de decernare.

Festivalul de Film de la Cannes are loc anul acesta între 12 și 23 mai. În competiția principală participă 22 de filme. Regizorul Peter Jackson, actorul John Travolta și cântăreața Barbra Streisand au fost onorați cu „Frunza de palmier de aur” onorifică.

