La concertul lui Max Korj, fanii cu steagurile Moldovei, Rusiei, Ucrainei și Kazahstanului au dansat împreună

De la începutul războiului ruso-ucrainean, Corj a susținut primul său concert într-o țară în care cetățenilor ruși nu le este necesară viză. Celelalte concerte ale sale au avut loc doar în Europa. Acest lucru a dus la un entuziasm uriaș printre fanii ruși ai artistului. Stadionul „Beșiktaș” (capacitatea oficială la competițiile sportive este de 42.000 de persoane) a fost complet plin. Cu o zi înainte de spectacol, fanii au organizat demonstrații zgomotoase în oraș. Acestea au decurs pașnic – spre deosebire de marșurile care au avut loc în timpul concertului Corj de anul trecut la Varșovia.

În sală erau multe steaguri naționale ale Ucrainei și Rusiei, Moldovei, precum și Belarusului (atât cel oficial, cât și cel alb-roșu-alb folosit de opoziție), Kazahstanului, Georgiei, Letoniei, Israelului și altor țări în care trăiesc mulți vorbitori de limbă rusă. Deținătorii acestora dansau și făceau fotografii împreună.

La concert, Corj a interpretat piesa anti-război „Casa mea”, pe care a scris-o în 2022. A încheiat-o scandând „oprește războiul”, apoi s-a adresat publicului: „Fiecare dintre voi îl poate opri. Pur și simplu neparticipând la acest ură. Neparticipând la aceste comentarii. Neparticipând la aceste certuri […]. Și, bineînțeles, neparticipând fizic”.

Concertul lui Corj este discutat foarte activ pe rețelele sociale din Rusia, Ucraina, Belarus și alte țări. Majoritatea comentariilor sunt pozitive. Utilizatorii scriu că concertul le-a dat speranță pentru reconciliere și îl felicită pe Corj pentru că prin muzica sa unește oamenii.

Însă mulți utilizatori din Ucraina au reacționat negativ la concert. I-a indignat faptul că Corj vorbește despre o pace abstractă, fără să numească direct Rusia drept vinovată de război.

În timpul concertului de la București, care a precedat spectacolul de la Istanbul și unde au fost de asemenea mulți ucraineni, spectatorii au început la un moment dat să scandeze: „Putin e un nenorocit!”. Corj a reacționat astfel: „Prietenilor, la acest concert și la următorul, în afară de numele meu, nu se poate striga niciun alt nume. Nici în context pozitiv, nici negativ, nu trebuie să promovăm pe nimeni”. La intrarea în concertul de la București, paza a confiscat steagurile naționale ale spectatorilor.