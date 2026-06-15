theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
digi24.ro logodigi24
15 Iunie 2026, 09:00
9 111
Copiază linkul
Link copiat

La București au avut loc Marșul Pride și „Marșul Normalității” într-o singură zi

Mii de persoane au participat pe 13 iunie la Marșul Bucharest Pride, care a avut loc în centrul capitalei României.

La București au avut loc Marșul Pride și „Marșul Normalității” într-o singură zi.
La București au avut loc Marșul Pride și „Marșul Normalității” într-o singură zi.

Organizatorii marșului au declarat că scopul ediției din acest an a Pride este promovarea drepturilor egale pentru persoanele din comunitatea LGBT+, inclusiv recunoașterea juridică a familiilor, accesul la servicii medicale adaptate și consolidarea măsurilor de protecție împotriva infracțiunilor motivate de ură, relatează Digi24.

În prima jumătate a aceleiași zile, câteva sute de persoane au participat la „Marșul Normalității”, care a avut loc pe traseul aprobat. Participanții purtau steaguri, icoane și cruci, precum și pancarte cu mesaje împotriva căsătoriilor între persoane de același sex și a adopțiilor de copii de către cupluri de același sex.

În fruntea marșului se afla Diana Șoșoacă. Vorbind înainte de începerea evenimentului, ea a criticat Bucharest Pride, numindu-l „marșul imoralității” și a declarat că participanții la acțiunea sa susțin valorile creștine și familia tradițională.

Pe parcursul marșului s-au auzit lozinci precum „Suntem un popor creștin”, „Ei sunt copiii noștri” și „Pentru copii!”. De asemenea, demonstranții s-au pronunțat împotriva parteneriatelor civile, căsătoriilor între persoane de același sex și adopțiilor de copii de către cupluri de același sex.

Cu o zi înainte de acțiune, Șoșoacă a criticat și declarația comună a mai multor ambasade străine, care și-au exprimat sprijinul pentru Bucharest Pride. Potrivit ei, aceasta reprezintă o „intervenție în treburile interne ale României”.

În plus, liderul partidului SOS România a cerut Ministerului Afacerilor Externe să reamintească misiunilor diplomatice obligația de a nu interveni în discuțiile politice și sociale interne ale țării.

Sursă
digi24.ro logodigi24
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici