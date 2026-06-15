La București au avut loc Marșul Pride și „Marșul Normalității” într-o singură zi.

Organizatorii marșului au declarat că scopul ediției din acest an a Pride este promovarea drepturilor egale pentru persoanele din comunitatea LGBT+, inclusiv recunoașterea juridică a familiilor, accesul la servicii medicale adaptate și consolidarea măsurilor de protecție împotriva infracțiunilor motivate de ură, relatează Digi24.

În prima jumătate a aceleiași zile, câteva sute de persoane au participat la „Marșul Normalității”, care a avut loc pe traseul aprobat. Participanții purtau steaguri, icoane și cruci, precum și pancarte cu mesaje împotriva căsătoriilor între persoane de același sex și a adopțiilor de copii de către cupluri de același sex.

În fruntea marșului se afla Diana Șoșoacă. Vorbind înainte de începerea evenimentului, ea a criticat Bucharest Pride, numindu-l „marșul imoralității” și a declarat că participanții la acțiunea sa susțin valorile creștine și familia tradițională.

Pe parcursul marșului s-au auzit lozinci precum „Suntem un popor creștin”, „Ei sunt copiii noștri” și „Pentru copii!”. De asemenea, demonstranții s-au pronunțat împotriva parteneriatelor civile, căsătoriilor între persoane de același sex și adopțiilor de copii de către cupluri de același sex.

Cu o zi înainte de acțiune, Șoșoacă a criticat și declarația comună a mai multor ambasade străine, care și-au exprimat sprijinul pentru Bucharest Pride. Potrivit ei, aceasta reprezintă o „intervenție în treburile interne ale României”.

În plus, liderul partidului SOS România a cerut Ministerului Afacerilor Externe să reamintească misiunilor diplomatice obligația de a nu interveni în discuțiile politice și sociale interne ale țării.