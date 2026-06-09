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epravda.com.ua logoepravda
9 Iunie 2026, 23:16
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Kuweitul a rupt blocada petrolieră din Ormuz cu două supertancuri secrete

Rezervele de petrol din Kuweit au scăzut brusc după ce două supertancuri din clasa Very Large Crude Carrier (VLCC) au transportat petrol prin Strâmtoarea Ormuz cu transponderele oprite.

Kuweitul a rupt blocada petrolieră din Ormuz cu două supertancuri secrete.
Kuweitul a rupt blocada petrolieră din Ormuz cu două supertancuri secrete.

Potrivit Kpler, acesta a fost primul export major de petrol din Kuweit în peste două luni, după ce livrările au fost limitate din cauza închiderii efective a strâmtorii Ormuz de către Iran, după începutul războiului cu Iranul pe 28 februarie, transmite epravda.com.ua.

Rezervele de petrol brut la terminalul Mina Al Ahmadi au scăzut cu peste 7 milioane de barili în perioada 29 mai - 4 iunie, a anunțat Kpler.

Datele Kpler au arătat că două VLCC au acostat la cheiurile Mina Al Ahmadi la sfârșitul lunii mai - începutul lunii iunie.

Potrivit Kpler, petrolierele au dezactivat semnalele Sistemului Automat de Identificare (AIS) pentru mai mult de o săptămână în timpul încărcării. Ambele nave au dezactivat anterior transponderele în Golful Oman.

În aprilie, Kuweitul a declarat forță majoră privind livrările de petrol brut și produse petroliere după blocada strâmtorii Ormuz.

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