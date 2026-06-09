Kuweitul a rupt blocada petrolieră din Ormuz cu două supertancuri secrete.

Potrivit Kpler, acesta a fost primul export major de petrol din Kuweit în peste două luni, după ce livrările au fost limitate din cauza închiderii efective a strâmtorii Ormuz de către Iran, după începutul războiului cu Iranul pe 28 februarie, transmite epravda.com.ua.

Rezervele de petrol brut la terminalul Mina Al Ahmadi au scăzut cu peste 7 milioane de barili în perioada 29 mai - 4 iunie, a anunțat Kpler.

Datele Kpler au arătat că două VLCC au acostat la cheiurile Mina Al Ahmadi la sfârșitul lunii mai - începutul lunii iunie.

Potrivit Kpler, petrolierele au dezactivat semnalele Sistemului Automat de Identificare (AIS) pentru mai mult de o săptămână în timpul încărcării. Ambele nave au dezactivat anterior transponderele în Golful Oman.

În aprilie, Kuweitul a declarat forță majoră privind livrările de petrol brut și produse petroliere după blocada strâmtorii Ormuz.