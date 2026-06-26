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meduza.io logomeduza
26 Iunie 2026, 16:08
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Kremlinul, despre apelul militarului Lunin către Putin: Formulări destul de ciudate

În administrația președintelui Federației Ruse s-a luat cunoștință de apelul militarului Alexandr Lunin către Vladimir Putin, dar încă nu a fost studiat în detaliu.

Kremlinul, despre apelul militarului Lunin către Putin: Formulări destul de ciudate.
Kremlinul, despre apelul militarului Lunin către Putin: Formulări destul de ciudate.

„Ni s-a spus că există o astfel de adresare, dar încă nu am avut timp să o studiem. Prin urmare, nu aș vrea să spun nimic deocamdată”, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, pe 26 iunie, transmite meduza.io.

„Din ceea ce spuneți, par a fi niște formulări destul de ciudate, trebuie să le studiem mai întâi”, a adăugat el.

Militarul din regiunea Voronej, Alexandr Lunin, care a participat la marele război dintre Rusia și Ucraina, a publicat pe 25 iunie o adresare către Vladimir Putin. Lunin a cerut ca președintele să se întâlnească cu el la Kremlin, în direct — militarul intenționează să spună „tot adevărul” despre ceea ce se întâmplă în țară, inclusiv despre problemele din armată.

Lunin a avertizat că, dacă Putin va refuza întâlnirea, „armata își va întoarce armele împotriva Kremlinului”.

Adresarea lui Lunin pe Instagram a fost vizionată în decurs de o zi de peste 12 milioane de ori.

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