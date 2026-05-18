Kovesi: Mi s-a cerut să nu public datele despre corupție pentru a nu alimenta euroscepticismul

Ea a acuzat, de asemenea, autoritățile europene de lipsa voinței politice pentru a consolida capacitățile instituției pe care o conduce, informează ziua.md

Potrivit lui Kövesi, publicarea datelor privind fraudele cu fonduri europene a stârnit nemulțumirea unor oficiali europeni, deoarece a arătat că problemele de corupție există „peste tot”, nu doar în țările din Europa de Est.

„Publicând aceste cifre, arătăm că banii europeni nu sunt, de fapt, protejați și că problema există nu doar în Europa de Est sau de Vest, nu doar în Nord sau în Sud, ci peste tot”, a declarat procurorul european șef.

Ea susține că în ultimii ani există o „decizie politică clară” de a nu crește capacitățile de investigare ale Parchetului European.

„Toată lumea vrea o justiție independentă și de încredere – până când este vorba despre cineva din cercul lor. Atunci justiția independentă nu mai este necesară”, a spus Kövesi.

Șefa EPPO a povestit că unul dintre foștii oficiali europeni i-ar fi cerut să nu publice statisticile privind fraudele și corupția pentru a nu alimenta euroscepticismul înainte de alegeri.

„Mi s-a spus: „Doamnă Kövesi, nu publicați datele statistice, alegerile sunt aproape și cetățenii vor crede că suntem corupți””, a menționat ea.

Kövesi l-a numit pe fostul comisar european pentru buget Johannes Hahn drept persoana care i-ar fi făcut această observație.

În interviu, procurorul-șef european a vorbit și despre dificultățile întâmpinate la înființarea Parchetului European în 2019, afirmând că instituția a pornit cu resurse insuficiente și cu un buget limitat.

Ea a povestit că înaintea interviului pentru funcția de procuror-șef european ar fi primit o scrisoare de amenințare la hotelul din Bruxelles unde era cazată, pe care a interpretat-o drept o tentativă de intimidare.

Kovesi a criticat și lipsa resurselor pentru EPPO, susținând că instituția are nevoie de mai mulți procurori și polițiști pentru a putea gestiona volumul mare de dosare privind fraudele cu bani europeni.

Ea a afirmat că a solicitat fostului ministru român al Justiției, Radu Marinescu, suplimentarea numărului de procurori europeni delegați din România cu încă zece posturi, însă nu a primit un răspuns clar.

Kovesi și-a exprimat îngrijorarea că eventualul acces al Ungaria în Parchetul European ar putea pune presiune suplimentară pe bugetul și capacitatea instituției, dacă resursele nu vor fi majorate.

„Nu vrem prea mult. Asta este ceea ce trebuie să facem”, a declarat șefa EPPO, susținând că rolul instituției este de a investiga constant fraudele și corupția legate de fondurile europene.