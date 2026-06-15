Kos a confirmat că UE ar putea elimina dreptul de veto al noilor state membre.

Potrivit publicației „European Pravda”, această declarație a fost făcută de Marta Kos înainte de începerea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg.

Întrebată dacă Uniunea Europeană ia în considerare posibilitatea de a priva Ucraina de dreptul de veto la începutul perioadei sale de aderare, Marta Kos a răspuns că este necesar „să ajungem mai întâi în situația în care vom încheia și cu Ucraina un tratat de aderare”.

De asemenea, ea a adăugat că este necesar să se asigure că noile state membre „vor respecta regulile europene, fiind membre peste 5, 10 sau 15 ani”.

„În prezent, ne aflăm în procesul de pregătire a unui astfel de tratat pentru Muntenegru, așa că va mai trece ceva timp până vom vedea cum va fi realizat acest lucru. Însă ceea ce știm deja acum – și tocmai de aceea am amintit tratatul de aderare cu Muntenegru – este că va fi o nouă generație de tratate de aderare, în sensul că vor include noi mecanisme de siguranță care să facă posibil sau să garanteze exact ceea ce ați menționat”, a declarat comisara europeană.

Prin urmare, după cum a spus ea, UE va discuta fiecare țară imediat ce se va ajunge la momentul încheierii tratatului de aderare.

Potrivit presei, Germania, Franța, Olanda, Belgia și Luxemburg au cerut UE să discute opțiuni pentru limitarea temporară a dreptului de vot pentru viitorii noi membri ai blocului și crearea unor garanții privind respectarea statului de drept.

În același timp, în Albania s-a menționat că sunt pregătiți să meargă „până la capăt”, chiar dacă prețul aderării va fi lipsa temporară a dreptului lor național de veto pe perioada de probă.