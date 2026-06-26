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eurointegration.com.ua logoeurointegration
26 Iunie 2026, 15:55
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Kievul a simplificat obținerea cetățeniei ucrainene pentru cetățenii moldoveni

La inițiativa Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, guvernul a extins posibilitățile de obținere a cetățeniei ucrainene în regim simplificat și a inclus Republica Moldova pe lista țărilor eligibile.

Kievul a simplificat obținerea cetățeniei ucrainene pentru cetățenii moldoveni.
Kievul a simplificat obținerea cetățeniei ucrainene pentru cetățenii moldoveni.

După cum scrie „Adevărul European”, acest lucru a fost anunțat de ministrul de Externe Andrii Sibiha pe Facebook.

El a numit decizia adoptată una strategic importantă.

Potrivit ministrului, acesta este un nou pas în implementarea noii versiuni a Legii „Despre cetățenia Ucrainei”. Anterior, noua procedură de obținere a cetățeniei ucrainene fără renunțarea la cea existentă a devenit accesibilă pentru ucrainenii etnici din țările UE, Marea Britanie, Canada, SUA, Norvegia, Elveția și Islanda.

„Acum acest mecanism juridic este deschis și pentru vecinii noștri – cetățenii Republicii Moldova”, a scris Sibiha.

„Pentru noi, includerea Moldovei în listă nu este doar o extindere formală a geografiei. Este un pas logic în relațiile cu o țară cu care împărtășim atât o frontieră comună, cât și un drum comun spre Uniunea Europeană. O țară care, din primele zile ale invaziei la scară largă, oferă ajutor cetățenilor noștri și susține Ucraina”, a explicat el.

Ministrul a menționat că în Moldova trăiește o comunitate ucraineană mare și activă.

„În plus, decizia Ucrainei este un răspuns logic, bine gândit și oportun la încercările statului agresor de a destabiliza Moldova prietenoasă prin manipulări cu problema cetățeniei pentru locuitorii regiunii transnistrene a statului vecin”, a adăugat el.

Reamintim că în mai Putin a semnat un decret privind posibilitatea ca locuitorii Transnistriei să obțină cetățenia rusă printr-o procedură simplificată.

La Chișinău, după aceasta, s-a subliniat că astfel de propuneri rusești sunt asociate cu riscuri – în special, prin dobândirea cetățeniei ruse, transnistrenii riscă să primească o convocare și să ajungă în război.

Sursă
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