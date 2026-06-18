Khamenei: Am privit altfel memorandumului, dar Pezeshkian a oferit garanții și am aprobat.

Liderul Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat joi că, în ciuda unor „viziuni diferite”, a fost de acord cu un acord cu SUA pentru încetarea războiului în Orientul Mijlociu, fără a oferi detalii.

În mesajul atribuit lui și difuzat la televiziunea de stat, liderul Republicii Islamice Iran, al cărui mandat nu a fost însoțit de publicarea vreunui video sau fotografie, a declarat: „Inițial aveam o opinie diferită, însă din cauza angajamentelor pe care președintele respectat al Iranului, în calitate de șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională, și le-a asumat în nume propriu și în numele celorlalți membri pentru protejarea drepturilor poporului iranian și a frontului de rezistență și a acceptat responsabilitatea pentru aceasta, am dat permisiunea pentru acest pas”, transmite euronews.com.

Fiul lui Ali Khamenei a subliniat, de asemenea, că „vom aștepta îndeplinirea condițiilor stabilite, însă este evident că negocierile față în față care vor avea loc în viitor nu vor însemna acceptarea poziției inamicului”.

În altă parte a acestui mesaj, citându-l pe Masoud Pezeshkian, se menționează că președintele respectat a subliniat: dacă partea americană va încerca să-și mărească cererile, acestea nu vor fi acceptate.

Mesajul atribuit lui Mojtaba Khamenei a fost citit la televizor, în timp ce până acum se considera că negocierile cu SUA sunt coordonate de Mohammad-Bagher Ghalibaf.

Această presupunere a fost întărită și mai mult după declarațiile de ieri seară ale președintelui Parlamentului iranian, care, vorbind despre procesul decizional, a folosit de mai multe ori forma persoanei întâi singular.

Din prima zi a războiului, început pe 28 februarie și care a dus la moartea lui Ali Khamenei, fost lider al Republicii Islamice Iran, precum și a mai multor oficiali civili și militari și membri ai familiei sale, au apărut numeroase zvonuri despre starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei.

Toate acestea se întâmplă pe fondul intenției autorităților Republicii Islamice de a organiza în următoarele zile o ceremonie oficială de rămas bun pentru Khamenei senior, iar absența posibilă a noului lider al Iranului la aceste funeralii probabil va intensifica valul de speculații.