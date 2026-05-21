Khamenei a interzis exportul de uraniu îmbogățit la nivel înalt din Iran.

Exportul uraniului din țară a fost una dintre condițiile-cheie ale SUA pentru acordul de încetare a războiului, informează Bild.

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat anterior că Washingtonul este pregătit pentru noi lovituri dacă Teheranul nu va accepta acordul. Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat pentru CBS că va considera războiul încheiat doar după exportul uraniului îmbogățit din Iran, încetarea sprijinului pentru grupările aliate cu Teheranul și renunțarea Iranului la producția de rachete balistice.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, în iunie 2025 Iranul deținea 440 kilograme de uraniu îmbogățit până la 60%. Teheranul respinge de mulți ani acuzațiile privind intenția de a crea arme nucleare și susține că uraniul este necesar doar pentru scopuri medicale și pentru reactorul de cercetare.