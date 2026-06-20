Keir Starmer va lua o decizie privind viitorul său în următoarele zile.

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, își va analiza viitorul politic în acest weekend și va decide dacă își continuă mandatul în fruntea guvernului.

Despre acest lucru informează ziarul The Times.

Motivul acestor reflecții este critica tot mai puternică la adresa activității guvernului, ratingurile extrem de scăzute ale lui Keir Starmer, precum și înfrângerea laburiștilor la alegerile locale din mai. În plus, astăzi a fost anunțată victoria la alegerile parțiale pentru parlament a celui mai popular politician al Partidului Laburist și principalul rival al premierului – primarul Marii Manchester, Andy Burnham.

Mai mulți deputați din partid au cerut deja demisia lui Keir Starmer. Ministrul Transporturilor, Heidi Alexander, i-a propus să „stabilească un termen pentru plecare” din funcție.

Vorbind astăzi, Keir Starmer a declarat că „nu va pleca” și este pregătit să „lupte” cu Burnham, dacă va ajunge în această situație. Totuși, surse bine informate au spus pentru The Times că premierul recunoaște presiunea tot mai mare din partea membrilor parlamentului din partidul său.

Se așteaptă ca în weekend să „petreacă timp cu familia, să evalueze situația și să ia o decizie dacă va continua lupta pentru funcție”.