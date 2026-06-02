Kazahstanul testează primul aerotaxi din Asia Centrală.

Testul a reprezentat un pas al Kazahstanului spre aderarea la un grup restrâns de țări care dezvoltă mobilitatea aeriană urbană cu ajutorul aparatelor electrice cu decolare și aterizare verticală, cunoscute sub denumirea de eVTOL. Proiectul este realizat de compania Alatau Advanced Air Group din Kazahstan în parteneriat cu firme din China, Coreea de Sud, Italia și SUA, informează Euronews.

Volumul total al investițiilor în dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitatea aeriană urbană în Alatau-city este estimat la aproximativ 260 milioane de euro.

„Pentru noi, aceasta nu este doar o demonstrație a unei tehnologii noi, — spune Alisher Abdykadyrov, director general al administrației Alatau-city. — Este o tranziție către un nou model de dezvoltare urbană, unde inovațiile, transformarea digitală și soluțiile avansate în domeniul mobilității devin un nou sector economic”.

Testarea tehnologiei

Aparatul folosit în zborul de test a fost dezvoltat de producătorul chinez AutoFlight. V2000 Prosperity poate transporta un operator și până la cinci pasageri, atingând o viteză de până la 200 kilometri pe oră. Aeronava este echipată cu 13 motoare electrice, iar încărcarea completă durează aproximativ o oră.

Potrivit companiei, o singură încărcare este suficientă pentru un zbor pe o distanță de până la 250 de kilometri, ceea ce face aparatul potrivit atât pentru zboruri în interiorul orașului, cât și pentru legături cu localitățile învecinate.

Unul dintre avantajele cheie evidențiate de dezvoltatori este nivelul relativ scăzut de zgomot comparativ cu elicopterele tradiționale.

„Dacă ne aflăm la 100 de metri de eVTOL în timpul decolării și aterizării, nivelul de zgomot de obicei nu depășește 70 de decibeli, — spune Kellen Si, vicepreședinte senior AutoFlight. — Iar când aparatul zboară la o altitudine de croazieră de aproximativ 250 de metri deasupra solului, aproape că nu îl auzim”.

Aparatul este proiectat să funcționeze într-un interval de temperaturi de la minus 20 până la plus 55°C. Totuși, condițiile meteorologice extreme din Kazahstan vor necesita teste suplimentare înainte de a putea trece la exploatarea comercială.

Crearea rețelei de mobilitate aeriană urbană

Spre deosebire de avioanele tradiționale, eVTOL decolează și aterizează pe platforme speciale numite vertiporturi. Aceste obiective compacte pot fi construite pe sol sau pe acoperișurile clădirilor, ceea ce permite integrarea lor în mediul urban.

Crearea rețelei de vertiporturi este condusă de compania italiană de infrastructură UrbanV. Primul astfel de obiectiv este deja în construcție în Alatau-city și în timp va face parte din Eurasia Urban Air Mobility Centre.

În perspectivă apropiată este planificată construirea a încă trei vertiporturi, iar o rețea mai largă va include platforme în aeroportul internațional Almatî și în mai multe puncte din oraș. Se preconizează că până în 2028 vor funcționa șase vertiporturi. Compania nu exclude posibilitatea extinderii rețelei până la zece obiective în regiune.

Alatau-city, noul centru urban creat la inițiativa președintelui Kasîm-Jomart Tokaev și aflat acum în faza de construcție, trebuie să devină nucleul ambițiilor Kazahstanului în domeniul mobilității aeriene urbane. La proiectarea sa se acordă o atenție specială infrastructurii digitale, oferind planificatorilor posibilitatea de a integra din start tehnologii de transport promițătoare.

Dezvoltatorii intenționează să conecteze Alatau-city cu orașul vecin Almatî și cu obiective din întreaga regiune Almatî, una dintre cele mai populare destinații turistice din Kazahstan. Potrivit estimărilor Ministerului Transporturilor din Kazahstan, zborul pe o distanță de aproximativ 50 de kilometri între aeroportul Almatî și Alatau-city cu un taxi aerian poate dura în jur de zece minute, ceea ce va reduce semnificativ timpul de călătorie comparativ cu drumul rutier.

Pe lângă transportul de pasageri, dezvoltatorii iau în considerare și alte domenii de utilizare a aparatului. AutoFlight anunță că o versiune specială pentru serviciile de urgență poate transporta echipamente pentru stingerea incendiilor, permițând stingerea unui foc pe o suprafață de până la 800 de metri pătrați într-un singur zbor.

Aparatul este, de asemenea, capabil să transporte încărcături de urgență și să lanseze bărci de salvare, fiecare cu o capacitate de zece persoane.