Kazahstanul nu va executa decizia instanței în procesul Naftogaz împotriva Gazprom.

Despre aceasta a declarat ministrul Justiției al țării, Erlan Sarsembaev, informează meduza.io.

În iunie 2025, Curtea de Arbitraj din Elveția a dat câștig de cauză „Naftogaz” în disputa cu „Gazprom” privind contractul de tranzit al gazului, care nu a fost executat în contextul războiului. La 21 mai, instanța CFIA a recunoscut această decizie a arbitrajului internațional și a permis „Naftogaz” să recupereze suma solicitată de la „Gazprom” pe teritoriul Kazahstanului.

Totuși, a declarat Sarsembaev, Kazahstanul nu va deveni „o platformă de tranzit pentru executarea deciziilor care nu au o legătură juridică cu acesta”. „Mecanismele juridice ale republicii nu prevăd examinarea disputelor care nu sunt legate de jurisdicția sa, motiv pentru care decizia instanței CFIA nu va fi executată pe teritoriul Kazahstanului”, a adăugat el.

Ministrul a menționat că legea limitează jurisdicția instanței CFIA la categorii concrete de dispute, transmise acesteia prin acordul părților. „Gazprom” nu a fost participant la CFIA, tranzacția contestată nu a fost realizată în CFIA, iar părțile nu au încheiat un acord de transmitere a cazului către instanța CFIA.

Sarsembaev a explicat că orice persoană are dreptul să se adreseze instanței, dar acest lucru nu înseamnă întotdeauna că instanța are jurisdicția corespunzătoare.