Kallas: UE va cere restricții pentru armata Rusiei și retragerea trupelor din Moldova

Despre aceasta informează RBC-Ucraina citând declarația șefei diplomației UE Kaja Kallas la briefingul înaintea întâlnirii informale a miniștrilor de externe.

Kallas a numit cerințele cheie pentru Moscova

Kallas a declarat că în februarie a prezentat deja un document cu lista condițiilor pe care UE le va impune Rusiei în negocieri. Printre principale:

- Rusia trebuie să respecte acordurile internaționale pe care le-a semnat;

- Angajamentul de a nu ataca statele vecine și de a respecta suveranitatea acestora;

- Dacă Ucraina va fi obligată să limiteze forțele armate, același lucru trebuie să se aplice și Rusiei;

- Retragerea trupelor ruse din Georgia și Republica Moldova;

- Oprirea intervențiilor în alegerile altor țări.

„Desigur, este o abordare maximalistă, dar la fel este și abordarea Rusiei, care până acum a formulat cerințe maximaliste”, a subliniat Kallas.