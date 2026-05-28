eurointegration.com.ua logoeurointegration
28 Mai 2026, 13:30
3 456
Kallas: UE va cere restricții pentru armata Rusiei și retragerea trupelor din Moldova

UE pregătește o listă de cerințe stricte pentru Rusia în cazul negocierilor de pace privind Ucraina. Printre acestea se numără și aspecte legate de numărul armatei ruse.

Despre aceasta informează RBC-Ucraina citând declarația șefei diplomației UE Kaja Kallas la briefingul înaintea întâlnirii informale a miniștrilor de externe.

Kallas a numit cerințele cheie pentru Moscova
Kallas a declarat că în februarie a prezentat deja un document cu lista condițiilor pe care UE le va impune Rusiei în negocieri. Printre principale:
- Rusia trebuie să respecte acordurile internaționale pe care le-a semnat;
- Angajamentul de a nu ataca statele vecine și de a respecta suveranitatea acestora;
- Dacă Ucraina va fi obligată să limiteze forțele armate, același lucru trebuie să se aplice și Rusiei;
- Retragerea trupelor ruse din Georgia și Republica Moldova;
- Oprirea intervențiilor în alegerile altor țări.

„Desigur, este o abordare maximalistă, dar la fel este și abordarea Rusiei, care până acum a formulat cerințe maximaliste”, a subliniat Kallas.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
