Kallas: Rusia, China și SUA vor să distrugă Uniunea Europeană.

Rusia, SUA și China sunt interesate de o Europă divizată. Despre aceasta a declarat Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, transmite dw.com.

„De ce aceste puteri vor să distrugă Uniunea Europeană? Pentru că împreună suntem mult mai puternici”, a subliniat ea la conferința în memoria lui Lennart Meri de la Tallinn. „Ei nu iubesc Uniunea Europeană, asta este clar”, a adăugat Kallas.

„Dar trebuie să înțelegem de ce nu iubesc UE; de ce China nu iubește UE, de ce Rusia nu iubește. Este pentru că dacă rămânem uniți, dacă acționăm împreună, suntem o forță egală, suntem puternici”, a accentuat Înaltul Reprezentant al UE.

Kallas a remarcat că „desigur, este mai ușor” să ai de-a face cu țări individuale, mult mai mici ca dimensiune, decât cu un bloc capabil să acționeze ca o forță egală. Potrivit ei, retorica de tipul „am o relație excelentă cu voi, dar nu iubesc Uniunea Europeană” face parte din strategia SUA „dezbină și stăpânește”.

În acest context, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a îndemnat statele membre ale uniunii să nu slăbească blocul prin încheierea de acorduri bilaterale cu Washingtonul. „Sunt foarte îngrijorată, pentru că uneori văd cum unele țări merg pe acest drum. Divizarea funcționează cu adevărat”, consideră Kaja Kallas.

De la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, mai multe țări din UE au încercat să-și păstreze propriile canale de comunicare cu Washingtonul, amintește Politico. În același timp, de exemplu, premierul Italiei, Giorgia Meloni, s-a poziționat ca un potențial mediator între Europa și SUA, până când această strategie a eșuat în contextul criticilor lui Trump la adresa papei Francisc, a constatat publicația.