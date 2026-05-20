Kallas: Amenințările Rusiei la adresa țărilor baltice sunt un semn de slăbiciune, nu de putere.

Oficiala a comentat declarațiile recente ale Serviciului de Informații Externe al Rusiei, care a susținut că Ucraina ar avea planuri de a lansa drone asupra unor ținte din Rusia direct de pe teritoriul Letoniei, adăugând la acestea amenințări că Federația Rusă „cunoaște coordonatele centrelor de luare a deciziilor din Letonia”, transmite eurointegration.com.ua.

Kaja Kallas a numit aceste mesaje un semn de slăbiciune al Moscovei.

„Afirmarea că țările baltice permit Ucrainei să folosească spațiul lor aerian este o prostie totală, iar Rusia știe acest lucru foarte bine. Amenințările Moscovei adresate țărilor baltice nu sunt un semn de putere, ci de slăbiciune”, a scris ea.

Șefa diplomației europene a declarat că prin aceste amenințări Rusia încearcă să intimideze Uniunea Europeană și a făcut apel către țările europene să își intensifice sprijinul pentru Ucraina.

„Rusia suferă înfrângeri pe câmpul de luptă din Ucraina și încearcă să ne intimideze pentru a ne slăbi sprijinul acordat Ucrainei. Reacția corectă este să procedăm invers: să intensificăm sprijinul pentru Ucraina și să consolidăm și mai mult apărarea Europei”, a adăugat ea.