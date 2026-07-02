Kallas a promis noi sancțiuni UE după atacurile Rusiei asupra Kievului.

Cu cât Moscova lovește mai puternic civilii, cu atât răspunsul trebuie să fie mai dur, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după noile atacuri asupra Kievului. Ea a promis noi sancțiuni împotriva Rusiei.

După noile lovituri rusești asupra Kievului și altor orașe ucrainene, reprezentanta principală a Uniunii Europene pentru afaceri externe și securitate, Kaja Kallas, intenționează să propună sancțiuni mai dure împotriva Moscovei.

„Astăzi, ca răspuns la lovituri, voi propune impunerea de sancțiuni împotriva unor structuri și companii suplimentare care susțin complexul militar-industrial rus”, a declarat Kallas joi, 2 iulie, la Bruxelles, fără a oferi detalii, transmite dw.com.

Potrivit ei, cu cât Moscova atacă mai puternic populația civilă, cu atât sancțiunile trebuie să fie mai dure. „Doar condamnările nu vor opri loviturile asupra Kievului”, a subliniat șefa diplomației europene. Pentru a realiza acest lucru, spune ea, este necesară o susținere militară permanentă a Ucrainei și o presiune sporită asupra Moscovei. Prețul pentru Rusia va continua să crească până când Moscova va înțelege că nu poate câștiga acest război, a adăugat Kaja Kallas.

Ce se știe despre loviturile asupra Kievului

În noaptea de 2 iulie, armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra capitalei ucrainene cu drone și rachete, inclusiv rachete de croazieră. Potrivit agenției Reuters, a fost cea mai puternică lovitură de la mijlocul lunii iunie. Conform ultimelor date, cel puțin 17 persoane au murit, iar cel puțin 90 au fost rănite, inclusiv doi copii.

Inițial, agenția dpa a raportat zece morți, însă după ce au fost scoase noi cadavre de sub dărâmături, acest număr a crescut. Lovitura principală a fost asupra blocurilor de locuințe cu mai multe etaje din Kiev, iar salvatorii au continuat dimineața căutările persoanelor sub dărâmăturile clădirilor distruse.

Politica de sancțiuni a UE se intensifică

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, UE, împreună cu SUA, Marea Britanie, Canada și alți parteneri, a adoptat deja peste douăzeci de pachete de sancțiuni. În iunie, UE a aprobat un pachet împotriva a 34 de persoane fizice și 47 de entități juridice, vizând industria de apărare rusă, „flota fantomă” și structurile legate de cazul Alexei Navalnîi.

Kallas, fost prim-ministru al Estoniei, susține constant creșterea ajutorului militar pentru Ucraina și înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei. În legătură cu aceasta, Ministerul de Interne al Rusiei a anunțat-o în căutare în 2025.