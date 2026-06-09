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9 Iunie 2026, 12:50
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Jucătorii Pokemon Go ar fi putut contribui la instruirea sistemelor de navigație ale dronelor militare americane

Aproximativ 30 de miliarde de înregistrări de supraveghere circulară, realizate de utilizatorii jocului Pokemon Go pentru a obține bonusuri, ar fi putut servi drept bază pentru sistemul de navigație al dronelor militare americane.

Jucătorii Pokemon Go ar fi putut contribui la instruirea sistemelor de navigație ale dronelor militare americane.
Jucătorii Pokemon Go ar fi putut contribui la instruirea sistemelor de navigație ale dronelor militare americane.

Despre aceasta informează The Insider, citând o investigație a publicației olandeze Trouw, transmite dw.com.

Înregistrările aparțin companiei Niantic Spatial, desprinsă din studioul dezvoltator al jocului Pokemon Go. Pe baza acestora, a fost creat un sistem de poziționare vizuală (VPS), care, fără semnal satelitar, poate determina locația după imaginea de la cameră cu o precizie de câțiva centimetri, bazându-se doar pe două-trei puncte recunoscute în cadru.

La sfârșitul anului 2025, Niantic Spatial a anunțat că a început colaborarea cu compania americană de apărare Vantor pentru un sistem care să permită dronelor militare, vehiculelor și soldaților cu ochelari de realitate augmentată să se orienteze în condiții de utilizare a mijloacelor de război electronic.

La solicitarea Trouw, Vantor a răspuns că nu folosește direct datele din Pokemon Go, dar a refuzat să confirme sau să infirme dacă modelul lor a fost antrenat pe aceste înregistrări. Niantic Spatial a recunoscut că datele din joc au fost folosite pentru antrenarea „versiunii timpurii” a modelului. Totuși, compania a insistat că jucătorii au fost de acord cu acordul de utilizator, care prevedea dreptul de a revinde înregistrările către terți.

Pe lângă domeniul apărării, tehnologia VPS este deja utilizată în proiecte civile: astfel, în martie 2026, Niantic Spatial a anunțat colaborarea cu compania Coco Robotics, care dezvoltă roboți curieri autonomi.

Sursă
dw.com logodw
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