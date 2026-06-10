Johnson & Johnson cumpără dezvoltatorul unui medicament împotriva cancerului pentru un miliard de dolari.

După cum scrie Delo.ua, despre aceasta relatează Reuters.

Datorită acestei investiții, compania urmărește să își extindă semnificativ portofoliul de medicamente promițătoare pentru tratamentul bolilor oncologice. Se așteaptă ca toate procedurile juridice și financiare pentru finalizarea tranzacției să fie încheiate până la sfârșitul acestui an.

Tehnologie de ultimă generație pentru distrugerea țintită a tumorilor

Principala valoare a Firefly Bio este platforma sa tehnologică inovatoare, numită Firelink. Aceasta utilizează anticorpi speciali pentru a livra direct în celulele canceroase un medicament care descompune proteinele.

Johnson & Johnson a subliniat că această abordare permite atacarea eficientă a tumorilor maligne, păstrând în același timp mult mai mult țesut sănătos comparativ cu toate metodele de tratament existente până acum.

Dezvoltările platformei achiziționate sunt concentrate pe tratamentul tumorilor cu mutație în gena KRAS.

J&J a declarat că această tehnologie susține pe deplin ambițiile companiei de a crea un medicament țintit împotriva celor mai frecvente și grave tumori solide, unde medicina se confruntă în continuare cu o nevoie mare nesatisfăcută.

Noua achiziție ar trebui să devină un element cheie în consolidarea portofoliului oncologic al corporației.

Progres în tratamentul mutațiilor

Vicepreședintele executiv pentru medicină inovatoare, cercetare și dezvoltare la J&J, John Reed, a remarcat că gena KRAS a fost mult timp considerată o țintă aproape inaccesibilă pentru terapie.

Pacienții cu cancer cauzat de această mutație au în continuare opțiuni foarte limitate de tratament, iar ratele lor de supraviețuire sunt adesea măsurate în luni, nu în ani.

Noua platformă tehnologică este menită să schimbe radical această situație și să ofere pacienților o șansă reală la vindecare.