Jocurile pentru PlayStation nu vor mai fi lansate pe discuri începând cu anul 2028

Compania Sony a anunțat că, începând cu ianuarie 2028, va opri producția discurilor pentru toate jocurile noi lansate pe consolele PlayStation.

Judecând după textul anunțului, acest lucru se referă nu doar la proiectele companiei, ci și la jocurile de la editori terți. Acestea vor putea fi cumpărate doar în format digital în magazinul PlayStation Store sau de la comercianții cu amănuntul sub formă de coduri, scrie meduza.io.

În comunicatul de presă se subliniază că această decizie a companiei nu va afecta jocurile deja lansate sau cele planificate pentru lansare înainte de începutul anului 2028. Acestea vor rămâne disponibile pe discuri.

Sony și-a explicat decizia prin schimbarea preferințelor cumpărătorilor. Compania notează că întreaga industrie de divertisment trece treptat de la suporturile fizice la formatele digitale.

De asemenea, compania a anunțat închiderea magazinului digital PlayStation Store pe consolele PlayStation 3 și PlayStation Vita. În majoritatea țărilor, inclusiv în cele europene, acesta va fi dezactivat în iulie 2027. După aceea, proprietarii consolelor menționate nu vor mai putea cumpăra jocuri din PS Store, dar vor putea descărca tot conținutul achiziționat anterior.

Producătorii de console de jocuri renunță treptat la suporturile fizice. În prezent, Sony și Microsoft au pe piață câte două modele de console (PlayStation și Xbox, respectiv) — cu unitate optică și fără. Se zvonește că în următoarea generație ambele companii ar putea renunța complet la modelele cu unitate optică.