Jeff Laundry: SUA vor să vadă Groenlanda ca o țară independentă
Emisarul special al președintelui SUA Donald Trump, guvernatorul republican al statului Louisiana, Jeff Landry, a susținut independența Groenlandei în timpul vizitei pe insula arctică aflată sub administrația Danemarcei.
„Consider că există mai multe oportunități incredibile care ar putea duce cu adevărat locuitorii Groenlandei de la dependență la independență”, a declarat Landry. Potrivit acestuia, președintele Statelor Unite „și-ar dori să vadă Groenlanda economic independentă”. Landry a subliniat, de asemenea, că consideră scenariul în care Groenlanda devine o țară independentă ca fiind destul de posibil, transmite dw.com.
La 17 mai, Landry a sosit în Groenlanda cu prima sa vizită oficială. În decembrie 2025, Donald Trump l-a numit trimis special pentru relațiile dintre Groenlanda și SUA. Republicanul participă la forumul economic Future Greenland 2026, organizat pentru atragerea investițiilor în regiune.
Potrivit declarației prim-ministrului insulei arctice Jens-Frederik Nielsen după întâlnirea cu Landry luni, 18 mai, poziția președintelui SUA privind controlul asupra Groenlandei nu s-a schimbat.
Conform ziarului The New York Times, negocierile confidențiale continuă între guvernele SUA, Groenlandei și Danemarcei. Acestea au început după ce, la sfârșitul lunii ianuarie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a convins pe Trump să renunțe la planurile de a ocupa forțat Groenlanda.
În special, SUA încearcă să modifice acordul militar cu Groenlanda și să asigure prezența pe termen nelimitat a trupelor sale pe insula arctică, chiar dacă aceasta va deveni independentă, scrie publicația, citând oficiali din Washington, Copenhaga și Groenlanda.