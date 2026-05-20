Jeff Laundry: SUA vor să vadă Groenlanda ca o țară independentă.

„Consider că există mai multe oportunități incredibile care ar putea duce cu adevărat locuitorii Groenlandei de la dependență la independență”, a declarat Landry. Potrivit acestuia, președintele Statelor Unite „și-ar dori să vadă Groenlanda economic independentă”. Landry a subliniat, de asemenea, că consideră scenariul în care Groenlanda devine o țară independentă ca fiind destul de posibil, transmite dw.com.

La 17 mai, Landry a sosit în Groenlanda cu prima sa vizită oficială. În decembrie 2025, Donald Trump l-a numit trimis special pentru relațiile dintre Groenlanda și SUA. Republicanul participă la forumul economic Future Greenland 2026, organizat pentru atragerea investițiilor în regiune.

Potrivit declarației prim-ministrului insulei arctice Jens-Frederik Nielsen după întâlnirea cu Landry luni, 18 mai, poziția președintelui SUA privind controlul asupra Groenlandei nu s-a schimbat.

Conform ziarului The New York Times, negocierile confidențiale continuă între guvernele SUA, Groenlandei și Danemarcei. Acestea au început după ce, la sfârșitul lunii ianuarie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a convins pe Trump să renunțe la planurile de a ocupa forțat Groenlanda.

În special, SUA încearcă să modifice acordul militar cu Groenlanda și să asigure prezența pe termen nelimitat a trupelor sale pe insula arctică, chiar dacă aceasta va deveni independentă, scrie publicația, citând oficiali din Washington, Copenhaga și Groenlanda.