Jeff Bezos: Colonizarea Lunii va contribui la salvarea Pământului.

Fondatorul Amazon a declarat că mutarea industriei grele în spațiu este singura modalitate de a menține creșterea și viața pe Pământ și că acest proces ar trebui să înceapă cu Luna.

Umanitatea trebuie să se mute pe Lună, apoi mai departe – nu doar pentru cercetare, ci și pentru salvarea planetei de consecințele tehnologiilor și industriei. Această declarație a făcut-o Jeff Bezos pe scena forumului VivaTech de la Paris, scrie euronews.com.

Vorbind împreună cu directorul general al Blue Origin, Dave Limp, în cadrul unei sesiuni conduse de fostul astronaut NASA Mike Massimino, fondatorul Amazon și președintele executiv al consiliului de administrație Blue Origin a susținut că mutarea industriei grele în afara Pământului este singurul scenariu în care creșterea economică poate coexista cu protejarea mediului înconjurător.

„Planeta noastră grădină poate fi readusă la starea de dinaintea Revoluției Industriale”, a declarat Bezos.

„Acesta este singurul indicator pentru care lumea este astăzi mai rea decât acum 500 de ani… De fapt, putem realiza ambele lucruri”, a continuat el, subliniind că nivelul de trai pentru întreaga omenire a crescut, dar acest lucru a costat starea planetei.

În privința ordinii, poziția sa a fost clară: mai întâi Luna, apoi Marte, iar încercarea de a sări peste această etapă ar fi o greșeală.

Potrivit lui, apropierea Lunii, la care se poate ajunge în trei zile și jumătate, o face accesibilă în orice moment, nu o dată la doi ani, cum este cazul lui Marte (în timpul opozițiilor Pământ-Marte), iar gravitația redusă o transformă într-un punct cheie de transfer.

„Când sari peste etape, de fapt nu accelerezi procesul”, a spus Bezos. „Este un fel de dar: pentru că Luna este atât de aproape de Pământ”.

Materialele lansate în spațiu de pe suprafața lunară necesită de 28 de ori mai puțină energie pe kilogram decât încărcăturile lansate de pe Pământ, a remarcat el. Această diferență face ca Luna să fie nu doar o destinație, ci și un potențial furnizor pentru misiuni în spațiul îndepărtat.

El a criticat și programul „Apollo”: primele aselenizări au fost accelerate de geopolitică și cursa cu Uniunea Sovietică, au costat până la 4,5% din bugetul federal al SUA și în final s-au dovedit a fi nesustenabile.

Potrivit lui, planurile actuale ale Blue Origin sunt fundamental diferite: nu este un sprint cauzat de competiție, ci crearea unei prezențe permanente, dictată de necesitate.

„Important nu este că am zburat deja pe Lună, ci să facem asta pentru totdeauna, să ne stabilim acolo”, a spus el. „Acum este momentul potrivit: să ne ocupăm cu adevărat de asta și să mergem acolo pentru totdeauna”.