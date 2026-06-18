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18 Iunie 2026, 17:34
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Jeff Bezos a prezis creșterea locurilor de muncă datorită inteligenței artificiale

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a susținut un discurs la conferința tehnologică VivaTech de la Paris, exprimând un prognostic optimist privind impactul inteligenței artificiale asupra lumii.

Jeff Bezos a prezis creșterea numărului de locuri de muncă datorită inteligenței artificiale.
Jeff Bezos a prezis creșterea numărului de locuri de muncă datorită inteligenței artificiale.

Despre acest lucru raportează Reuters.

Potrivit antreprenorului, inteligența artificială nu va înlocui oamenii, ci, dimpotrivă, le va deschide oportunități „infinite” de activitate. El a subliniat că tehnologiile vor ajuta la eliminarea barierelor care împiedică realizarea ambițiilor umane.

„Știu că mulți oameni, inclusiv cei deștepți, sunt îngrijorați că inteligența artificială îi va face pe oameni inutili și așa mai departe, a spus Bezos. „

Eu nu sunt deloc de acord cu această opinie. Și cred că, de fapt, inteligența artificială va crea un deficit de forță de muncă”, a adăugat el.

După cum remarcă Reuters, această prognoză contrazice temerile multor alți experți și datele statistice. De exemplu, conform raportului companiei globale de recrutare Challenger, Gray and Christmas, doar în luna mai angajatorii americani au anunțat reducerea a 97.000 de locuri de muncă, iar 40% dintre concedieri sunt legate de inteligența artificială.

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