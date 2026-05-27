Japonia va subvenționa parțial costurile serviciilor comunale pentru cetățeni.

Prim-ministrul Sanae Takaichi a anunțat planurile de a aloca aproximativ 500 miliarde yeni din fondul de rezervă al bugetului pentru 2026, în valoare de 1 trilion yeni, și de a forma un buget suplimentar de peste 3 trilioane yeni, informează asahi.com.

„Situația din Orientul Mijlociu rămâne incertă”, a justificat premierul inițiativa. Bugetul suplimentar va permite reacția la tulburările prelungite așteptate în Orientul Mijlociu, scrie publicația.

Bugetul suplimentar va include, de asemenea, măsuri pentru suplimentarea fondului de rezervă, care va fi format din subvenții pentru energie electrică și gaz, precum și granturi către autoritățile locale pentru acoperirea cheltuielilor cu gazul petrolier lichefiat și alte cheltuieli.

Se preconizează că o parte din subvențiile pentru serviciile comunale va merge și pentru plata subvențiilor pentru benzină, deoarece fondurile acestui fond ar putea fi epuizate în iunie. În prezent, datorită subvențiilor, prețul mediu al benzinei la nivel național este de aproximativ 170 yeni pe litru.

Guvernul intenționează să prezinte proiectul de lege în Parlament săptămâna viitoare.