Japonia va crea un depozit pentru deșeuri nucleare pe o insulă din Oceanul Pacific.

Proiectul, condus de Organizația pentru Gestionarea Deșeurilor Nucleare, a fost deja aprobat de Ministerul Industriei din Japonia, informează kyodonews.net.

Studiul va acoperi întreaga insulă și fundul mării de-a lungul coastei sale. Inspecția preliminară este prima etapă a unui proces în trei faze, care va dura 20 de ani pentru alegerea locului. Se așteaptă ca etapa inițială să dureze doi ani. Aceasta include verificarea stării terenurilor și a activității vulcanice pe baza surselor geologice publicate.

Minamitori ar putea deveni al patrulea loc de depozitare permanentă a deșeurilor radioactive după Sutsu, Kamoenai și Genkai. Spre deosebire de celelalte trei municipalități, pe insula situată la 1.900 km de Tokyo nu există populație civilă, doar militari ai Forțelor Maritime de Autoapărare și personal guvernamental. Potrivit președintelui Organizației, Akira Yamaguchi, populația va fi consultată „în cât mai multe regiuni posibil din întreaga țară”.

Deoarece insula se află sub administrația Tokyo, trecerea la următoarea etapă a studiului va necesita aprobarea acesteia. Autoritățile capitalei nu și-au exprimat încă poziția, precizează Kyodo.