Iunie 2026 a fost cea mai călduroasă lună din istoria observațiilor.

Oamenii de știință au înregistrat un nou prag alarmant. Temperatura suprafeței oceanului a atins un maxim istoric pentru luna iunie, intensificând îngrijorările privind un nou val de caniculă extremă în această vară.

Pe 21 iunie, temperatura din afara regiunilor polare a depășit chiar și valorile anormale din 2023 și 2024. Despre aceasta a anunțat serviciul european Copernicus Climate Change Service, transmite techno.nv.ua.

Oamenii de știință avertizează asupra unor consecințe serioase. Noua creștere a temperaturilor va afecta condițiile meteorologice, climatul global și ecosistemele marine. Este deosebit de îngrijorător faptul că acest fenomen coincide cu faza inițială a fenomenului El Niño, care, conform prognozelor, va fi cel mai puternic din ultimele decenii.

Recordul anterior pentru luna iunie a fost stabilit în 2023. Atunci, oamenii de știință au descris tendințele cu termeni precum „îngrijorători”, „înspăimântători” și „nebunești” – atât de mult depășeau așteptările. Acest record a precedat El Niño și o serie de valuri globale de căldură, inundații și furtuni devastatoare.

Acum, recordul din 2023 a fost doborât. O mare parte a lumii înregistrează din nou o creștere alarmantă a temperaturilor. Luna trecută, Regatul Unit și multe alte țări din Europa au înregistrat noi recorduri de temperatură. În același timp, Antarctica a trecut printr-o iarnă neobișnuit de caldă.

De obicei, atenția este concentrată asupra temperaturii uscatului. Totuși, oceanele oferă o imagine mai completă a cât de mult este dezechilibrat climatul din cauza încălzirii antropice.

Temperatura suprafeței este influențată de radiația solară, curenții oceanici și acumularea de căldură în adâncuri.

Oceanele absorb peste 90% din energia în exces din sistemul Pământului. Principala cauză a acestui dezechilibru este arderea combustibililor fosili: petrol, cărbune și gaze.