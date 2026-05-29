euronews.com logoeuronews
29 Mai 2026, 15:18
6 015
Italia reduce creditele pentru apărare: Cetățenii sunt mai importanți decât armele

Guvernul Giorgiei Meloni schimbă cursul în privința cheltuielilor militare. Din cei 14,9 miliarde de euro pe care Italia i-a rezervat prin programul european SAFE, Roma va solicita doar o parte.

Security Action for Europe (SAFE) este un instrument european de creditare, conceput pentru a sprijini consolidarea capacității de apărare în fața unei posibile agresiuni rusești și pentru a compensa reducerea ajutorului din partea SUA în timpul administrației Donald Trump, transmite euronews.com.

Italia folosește din cele 15 miliarde doar 4-5 miliarde, exact cât este necesar pentru a lucra la proiectele pentru care contractele au fost deja semnate.

„Trebuie să respectăm anumite angajamente față de NATO, dar acum nu este momentul să luăm un împrumut atât de mare”, a declarat ministrul de Externe și vicepremierul Antonio Tajani.

Guvernul italian afirmă că intenționează să concentreze eforturile pe eliminarea consecințelor creșterii bruște a prețurilor la energie, cauzată de loviturile asupra Iranului și blocada strâmtorii Ormuz.

„Nu putem spune cetățenilor că banii sunt doar pentru apărare”, a declarat Meloni. „Dacă în fața crizei nu suntem capabili să oferim răspunsuri cetățenilor și mediului de afaceri, riscăm să ajungem într-o situație în care în această țară nu va mai fi nimic de apărat. De aceea trebuie să căutăm un echilibru.”

Totuși, reducerile din programul SAFE trebuie încă aprobate de Bruxelles; pentru a pune presiune pe Comisia Europeană, Roma a lăsat să expire termenul limită pentru depunerea proiectelor legate de SAFE, fără a trimite nimic.

Răspunsul scris al Ursulei von der Leyen este așteptat pe 3 iunie.

Strategia guvernului este categoric inacceptabilă pentru fostul premier și fost comisar european Paolo Gentiloni: „Ajunge cu provocările la adresa Europei, riscăm să ne facem de râs. Suntem ultimii la creștere și primii la nivelul datoriei, deși Italia a primit o sumă uriașă de fonduri europene”, a declarat el.

Meloni, însă, este convinsă de contrariul: că guvernul său a câștigat încredere și autoritate internațională. Dacă cabinetul său va rezista până în septembrie, va deveni cel mai longeviv din istoria republicii italiene.

