theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Iunie 2026, 19:00
44
Copiază linkul
Link copiat

Italia a declarat Cod Roșu de caniculă în 15 orașe din cauza temperaturilor extreme

Ministerul Sănătății din Italia a declarat marți Cod Roșu de caniculă în 15 orașe, inclusiv la Milano și Roma.

Italia a declarat Cod Roșu de caniculă în 15 orașe din cauza temperaturilor extreme.
Italia a declarat Cod Roșu de caniculă în 15 orașe din cauza temperaturilor extreme.

De asemenea, Ministerul Sănătății din Italia a anunțat că miercuri numărul orașelor afectate va crește la 16, transmite eurointegration.com.ua.

Odată cu instituirea codului roșu, cel mai înalt nivel de alertă, ministerul recomandă populației să consume alimente ușoare, să evite deplasările în orele de vârf și să se răcorească cu apă.

În capitală, administrația transportului a recunoscut că bateriile noilor autobuze electrice urbane se descarcă înainte de încheierea schimbului șoferilor din cauza utilizării intense a aparatelor de aer condiționat.

„Organizăm activitatea transportului pentru a face față acestei călduri neobișnuite”, se arată într-un comunicat al administrației transportului Atac.

De asemenea, s-a raportat că noaptea de luni spre marți pe teritoriul Franței a fost cea mai caldă din ultimii 79 de ani, de când se fac observații sistematice.

Din cauza valului de căldură, sute de instituții de învățământ s-au închis temporar sau și-au modificat programul de lucru, iar activitatea căilor ferate este ajustată în cele mai calde ore din cauza influenței temperaturilor asupra infrastructurii.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici