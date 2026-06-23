Italia a declarat Cod Roșu de caniculă în 15 orașe din cauza temperaturilor extreme.

Ministerul Sănătății din Italia a declarat marți Cod Roșu de caniculă în 15 orașe, inclusiv la Milano și Roma.

De asemenea, Ministerul Sănătății din Italia a anunțat că miercuri numărul orașelor afectate va crește la 16, transmite eurointegration.com.ua.

Odată cu instituirea codului roșu, cel mai înalt nivel de alertă, ministerul recomandă populației să consume alimente ușoare, să evite deplasările în orele de vârf și să se răcorească cu apă.

În capitală, administrația transportului a recunoscut că bateriile noilor autobuze electrice urbane se descarcă înainte de încheierea schimbului șoferilor din cauza utilizării intense a aparatelor de aer condiționat.

„Organizăm activitatea transportului pentru a face față acestei călduri neobișnuite”, se arată într-un comunicat al administrației transportului Atac.

De asemenea, s-a raportat că noaptea de luni spre marți pe teritoriul Franței a fost cea mai caldă din ultimii 79 de ani, de când se fac observații sistematice.

Din cauza valului de căldură, sute de instituții de învățământ s-au închis temporar sau și-au modificat programul de lucru, iar activitatea căilor ferate este ajustată în cele mai calde ore din cauza influenței temperaturilor asupra infrastructurii.