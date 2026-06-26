Israelul și Libanul au semnat un acord-cadru cu SUA, care, potrivit secretarului de stat american Marco Rubio, reprezintă „primul pas” spre pace.

Oficialii nu au dezvăluit încă detalii despre acordul semnat de Yechiel Leiter, ambasadorul Israelului în SUA, și Nada Hamadeh, ambasadoarea Libanului în SUA, transmite euronews.com.

Hamadeh a declarat că acordul-cadru „reprezintă primul pas spre restabilirea suveranității și integrității teritoriale a Libanului, asigurarea încetării permanente și definitive a ostilităților, revenirea oamenilor noștri pe pământul lor și oferirea tuturor libanezilor posibilitatea de a trăi în pace, siguranță și prosperitate”.

Leiter a subliniat că scopul final al acestui acord-cadru este pacea între cele două țări.

„O pace reală, în care ambele țări vor trăi în siguranță, iar suveranitatea Israelului și Libanului va fi respectată și protejată”, a spus Leiter. „În acest acord-cadru tripartit, bazat pe obținerea unor rezultate concrete, Iranul este exclus. „Hezbollah” este exclus. Iar drumul spre pace între Israel și Liban este deschis”.

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat vineri că civililor libanezi forțați să părăsească așa-numita „zonă de securitate”, creată de trupele israeliene în sudul Libanului, nu li se va permite să se întoarcă acasă după anunțul încheierii unui nou acord între Liban și SUA.

„Menținem constant zona de securitate inițială, aflată în afara razei de acțiune a focului antitanc. Nu permitem Hezbollah să intre în ea, la fel cum nu permitem populației civile”, a declarat Netanyahu într-un filmuleț înregistrat anterior, difuzat de mass-media israeliană la scurt timp după anunțul de la Washington privind încheierea acordului-cadru tripartit.