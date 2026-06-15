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15 Iunie 2026, 13:58
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Israelul a refuzat să respecte prevederile acordului dintre SUA și Iran

Ministrul Securității Naționale al Israelului, Itamar Ben Gvir, a declarat că acordul dintre SUA și Iran nu obligă Israelul la nimic.

Israelul a refuzat să respecte prevederile acordului dintre SUA și Iran.
Israelul a refuzat să respecte prevederile acordului dintre SUA și Iran.

Potrivit acestuia, Tel Avivul nu poate accepta mai puțin decât distrugerea completă a grupării „Hezbollah” și prezența Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) pe teritoriile pe care deja le controlează. „Israelul nu se supune SUA, suntem un stat independent și suveran!”, a declarat ministrul israelian.

El a subliniat că obligația principală a Israelului este să asigure securitatea cetățenilor țării. „De fiecare dată când am cedat presiunilor internaționale în detrimentul securității Israelului, am plătit un preț sângeros cu dobândă”, a adăugat Ben Gvir.

„Iubim SUA și suntem recunoscători pe nesfârșite președintelui Trump. Și totuși, Statul Israel nu este o republică bananieră”, a accentuat ministrul. El a menționat că Israelul nu poate să nu răspundă la bombardamentele asupra teritoriului său sau să revină la situația în care „mii de teroriști stau la gardurile așezărilor din nord”. „Poziția mea este clară: nu suntem parteneri în acest acord care nu se preocupă de securitatea noastră și nu ne obligă în niciun fel”, a concluzionat ministrul.

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