Israelul a planificat asasinarea principalilor negociatori iranieni.

Autoritățile israeliene au planificat asasinarea ministrului de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, și a președintelui Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, care conduceau delegația la negocierile cu SUA.

Despre aceasta au relatat The New York Times mai mulți oficiali americani, actuali și foști, transmite meduza.io.

Araghchi și Ghalibaf se aflau pe lista oficialilor și militarilor iranieni de rang înalt pe care Israelul plănuia să-i elimine pentru a schimba regimul din Iran. Ziarul The Wall Street Journal a scris în martie că, după începerea negocierilor dintre SUA și Iran, Araghchi și Ghalibaf au fost temporar excluși de pe lista țintelor Israelului.

Cam în aceeași perioadă, conform interlocutorilor NYT, SUA au aflat că cel puțin Galibaf rămâne pe listă și au cerut Israelului să se abțină de la orice acțiune. În plus, partea americană a transmis prin țări terțe Iranului informații despre planurile de asasinare a lui Ghalibaf.

În Iran, aceste informații au fost luate în serios. În special, înainte de călătoria lui Ghalibaf în Pakistan pentru negocieri cu delegația americană, Iranul a cerut SUA garanții privind securitatea sa.

Totodată, au relatat sursele publicației, avionul în care Ghalibaf se întorcea în Iran după negocierile din Pakistan a fost probabil vizat pentru un atac de către avioane de vânătoare israeliene. Militarii iranieni au raportat atunci că au detectat avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene în spațiul aerian al țării. Avionul cu Ghalibaf la bord a aterizat de urgență pe cel mai apropiat aeroport de graniță, iar delegația iraniană a parcurs apoi opt ore pe drum terestru până la Teheran.

SUA și Israelul au început la sfârșitul lunii februarie să lovească Iranul. Ca răspuns, Teheranul a atacat cu drone și rachete ținte din țările Golfului Persic, pe care le considera legate de SUA.

La începutul lunii aprilie, SUA și Iran au reușit să ajungă la un armistițiu temporar. În a doua jumătate a lunii iunie, SUA și Iran au semnat un memorandum de înțelegere. Acesta prevede că părțile vor purta negocieri timp de 60 de zile pentru a ajunge la un acord de pace final.

Autoritățile israeliene s-au opus unor puncte din acordul dintre SUA și Iran, în special cererii de retragere a trupelor israeliene de pe teritoriul Libanului.