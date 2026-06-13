Israel a declarat că își va păstra libertatea de acțiune împotriva Iranului.

O astfel de declarație a făcut ministrul Apărării al Israelului, Israel Katz, pe X, comentând negocierile americano-iraniene.

„Israel trebuie să-și asigure capacitatea de a acționa independent și pe viitor. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine am însărcinat Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) să se pregătească corespunzător”, a declarat Katz.

Ministrul a subliniat, de asemenea, că Armata de Apărare a Israelului (IDF) nu se va retrage din zonele de securitate din Liban, Siria și Fâșia Gaza. „IDF va continua să apere granițele și cetățenii noștri de pe vârful Hermon, munții Libanului, teritoriile noastre din Samaria și cea mai mare parte a teritoriului Gaza”, a spus Israel Katz.

Israelul așteaptă ca SUA, în timpul negocierilor, să susțină principiul renunțării Iranului la armele nucleare, precum și „principii suplimentare în domeniul rachetelor și teroriștilor proxi”, a subliniat șeful Ministerului Apărării.

Ieri, președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că un acord de pace cu Iranul ar putea fi semnat între 13 și 15 iunie. Șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, a declarat că părțile vor semna mai întâi un memorandum privind încetarea ostilităților pe toate fronturile, ridicarea blocadei maritime americane și deschiderea Strâmtorii Ormuz. Apoi vor urma negocieri de 60 de zile despre programul nuclear și ridicarea sancțiunilor.