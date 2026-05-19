Israel a construit două baze militare secrete în Irak pentru războiul împotriva Iranului.

Forțele israeliene au început să se pregătească pentru construirea bazelor încă de la sfârșitul anului 2024, identificând locații îndepărtate pentru acțiuni în conflicte viitoare. Despre aceasta raportează RBC-Ucraina citând The New York Times.

Oficialii irakieni au confirmat pentru NYT existența celei de-a doua baze, deși nu au dezvăluit locația geografică, menționând doar că se află tot în regiunea deșertică vestică.

Baza militară israeliană a fost creată înainte de războiul dintre Tel Aviv și Washington cu Iranul, servind ca un centru logistic pentru forțele aeriene israeliene și funcționând cu acordul SUA. În material se afirmă că militarii israelieni au efectuat lovituri aeriene asupra forțelor irakiene care aproape au descoperit această locație în martie.

Există, de asemenea, informații că Washingtonul a știut despre cel puțin una dintre baze încă din iunie 2025, posibil chiar mai devreme, ceea ce sugerează că aceste informații sunt ascunse partenerului strategic al Bagdadului.

Având în vedere că Israelul și Irakul nu au relații diplomatice, acest fapt indică un „dispreț deschis față de suveranitatea Irakului”, se arată în articol.

Guvernul Irakului nu a recunoscut oficial și nu a comentat existența acestor avanposturi, iar militarii israelieni au refuzat să comenteze solicitările repetate ale jurnaliștilor de a comenta existența bazelor.