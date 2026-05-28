Islanda a devansat Elveția și a devenit cea mai scumpă țară din lume.

Despre aceasta, după cum informează „Adevărul European”, se menționează într-o publicație Bloomberg.

Sindicatul islandez Viska, folosind datele Eurostat și ale Băncii Centrale a Islandei, a calculat că nivelul prețurilor în această țară scandinavă mică depășește acum cel elvețian cu trei puncte procentuale.

Potrivit Eurostat, ultima dată când prețurile din Islanda le-au depășit pe cele din Elveția a fost în 2018.

Datele Eurostat pentru 2024, cele mai recente disponibile, arată că nivelul prețurilor ajustat la puterea de cumpărare în Elveția depășea pe cel islandez cu mai mult de 7 puncte procentuale.

Această situație ilustrează provocările cu care se confruntă mica economie atlantică, care este istoric supusă unor perioade de boom și recesiune. Creșterea turismului post-pandemie, principalul motor al creșterii, a generat o redresare economică și o creștere a prețurilor pe care banca centrală încearcă să o tempereze.

„Turismul contribuie semnificativ la inflația în sectorul serviciilor. Presiunea cererii din partea turismului a dus la creșterea salariilor. Un alt component important este locuința, asupra căreia turismul are un impact direct. De exemplu, turiștii, prin Airbnb, concurează cu localnicii pentru locuințe”, a declarat Williamur Hilmarsson, economist al sindicatului.

Un sondaj recent realizat de consiliul național pentru turism a arătat că cheltuielile mai mari încep să descurajeze vizitatorii.