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8 Iunie 2026, 23:59
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IRGC a anunțat crearea unei „centuri de securitate” de la Golful Persic până la Marea Roșie

Esmail Qaani a anunțat un plan de creare a unei noi „centuri de securitate” de la Strâmtoarea Ormuz până la Strâmtoarea Bab-el-Mandeb, de-a lungul coastelor Yemenului, și de la Golful Persic până la Marea Roșie.

IRGC a anunțat crearea unei „centuri de securitate” de la Golful Persic până la Marea Roșie.
IRGC a anunțat crearea unei „centuri de securitate” de la Golful Persic până la Marea Roșie.

În contextul creării unei zone de securitate, comandantul forțelor „Al-Quds” ale IRGC, Esmail Qaani, a menționat Axul Rezistenței, referindu-se la aliații Iranului. Printre aceștia se numără mișcarea libaneză „Hezbollah”, husiții din Yemen și „Hamas” din Palestina, transmite reuters.com.

Săptămâna trecută, Iranul a anunțat suspendarea participării la negocierile cu SUA din cauza atacurilor Israelului asupra Libanului, scria Tasnim. Teheranul a amenințat, de asemenea, cu o nouă blocare a Strâmtorii Ormuz și cu intensificarea prezenței militare în zona Strâmtorii Bab el-Mandeb. Astăzi, husiții au interzis navelor israeliene să traverseze Marea Roșie și au avertizat că vor ataca orice navă care va încerca să treacă prin această zonă.

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