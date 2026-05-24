Iranul va păstra controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Anterior, Trump a declarat pe Truth Social că, în cadrul unui acord cu Teheranul, „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă”, transmite Agenția Fars.

Totuși, după cum scrie Fars, conform proiectului de text, chiar și în cazul unui posibil acord, strâmtoarea va rămâne sub controlul Iranului. În același timp, Teheranul a fost de acord doar cu creșterea numărului de nave care trec la nivelul anterior războiului, însă acest lucru nu înseamnă „tranzit liber” în sensul anterior.

Gestionarea strâmtorii, inclusiv rutele, programul, ordinea de trecere și emiterea permiselor, rămâne în continuare în responsabilitatea părții iraniene.

Anterior, SUA au insistat asupra discutării programului nuclear iranian ca o condiție cheie pentru orice acord. Potrivit agenției, Iranul nu a oferit angajamente în această privință, iar subiectul nu este discutat în etapa actuală a negocierilor.

Înainte, pe 21 mai, Trump a declarat că Washingtonul se opune perceperii de către Iran a unei taxe pentru trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz. De asemenea, Bahrain, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au afirmat că navele comerciale și de transport nu trebuie să traverseze strâmtoarea pe ruta indicată de Iran, care trebuie considerată „o încercare de a controla mișcarea navelor”.

Strâmtoarea Ormuz a fost practic blocată după începutul războiului în Iran.