Iranul și SUA se apropie de un acord de pace. Este o chestiune de câteva zile.

Documentul prevede deschiderea treptată a Strâmtorii Ormuz și crearea unei baze pentru negocieri privind programul nuclear al Republicii Islamice.

Despre aceasta raportează ziarul Financial Times (FT). Potrivit publicației, SUA, la rândul lor, vor slăbi blocada porturilor iraniene și vor accepta relaxarea sancțiunilor, precum și deblocarea treptată a activelor Teheranului din străinătate, transmite dw.com.

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Islamice, Esmail Baghai, a declarat pe 23 mai că Teheranul discută un „memorandum de înțelegere” privind încetarea războiului ca primă etapă, după care, în decurs de 30-60 de zile, se planifică elaborarea detaliilor unui acord mai larg. „Acum lucrăm la acest memorandum de înțelegere”, a spus el.

„Afacerea pare să se îndrepte în direcția corectă. Acum este în curs de examinare de către americani”, a menționat la rândul său unul dintre diplomații familiarizați cu mersul negocierilor. „Iranienii probabil sunt gata să facă concesii mari în problema energiei nucleare, dar nu o vor face cât timp războiul continuă – acest acord va ajuta să se depășească acest obstacol”, a adăugat el.

Un nou rând de negocieri ale mediatorilor cu Teheranul

Mediatorii speră că acordurile vor contribui la evitarea reluării atacurilor asupra Republicii Islamice de către președintele SUA, Donald Trump.

Semne de progres au apărut după ce, pe 21 și 22 mai, negociatorii pakistanezi și qatarezi au purtat un nou rând de discuții cu colegii iranieni. Mediatorii au menținut un contact permanent cu trimisul special al președintelui SUA, Steven Witkoff, pe parcursul dialogului cu delegația iraniană condusă de președintele Parlamentului Mohammad Baqer Qalibaf și ministrul Afacerilor Externe Abbas Araghchi, scrie FT.

Potrivit agenției AP, Iranul a raportat o „reducere a divergențelor” în negocierile cu SUA, iar secretarul de stat Marco Rubio a declarat jurnaliștilor din India că „s-a înregistrat un anumit progres” și că „mai târziu astăzi pot apărea știri” privind evoluția situației.

Iranul și SUA și-au transmis lista condițiilor pentru începerea negocierilor

La începutul lunii, Iranul a transmis SUA proiectul său de plan pentru încetarea ostilităților și demararea negocierilor de pace, care cuprinde 14 puncte. Printre acestea se numără garanții de neagresiune, ridicarea blocadei porturilor iraniene din Strâmtoarea Ormuz, deblocarea activelor și retragerea trupelor americane din Orientul Mijlociu.

Trump a calificat acest plan drept inacceptabil și a formulat cerințe contrare: renunțarea la reparații, deblocarea doar a 25% din active, predarea către SUA a 400 de kilograme de uraniu îmbogățit și garanția că în Iran va funcționa doar o singură instalație nucleară.