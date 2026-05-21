Iranul și Omanul discută sistemul de taxare pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.

Despre acest lucru raportează Bloomberg, citându-l pe ambasadorul Iranului în Franța, Mohammad Amin-Nejad, transmite report.az.

„Iranul și Omanul trebuie să mobilizeze toate resursele atât pentru asigurarea securității, cât și pentru o gestionare cât mai eficientă a navigației. Aceasta va implica cheltuieli, iar, desigur, cei care doresc să profite de acest flux vor trebui să contribuie cu partea lor”, a declarat diplomatului.

Reamintim că, pe 28 februarie, Statele Unite și Israelul au început o operațiune militară împotriva Iranului, lansând atacuri aeriene asupra mai multor orașe. Ca răspuns, Iranul a lansat atacuri cu rachete pe teritoriul Israelului și a atacat baze militare americane din țările Golfului Persic.

În noaptea de 8 aprilie 2026, Iranul, SUA și aliații lor au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni. Ulterior, șeful Casei Albe, Donald Trump, a prelungit regimul de încetare a focului pe termen nelimitat. În perioada 11–12 aprilie, la Islamabad, sub medierea Pakistanului, au avut loc negocieri între Iran și SUA. Discuțiile s-au încheiat fără rezultat.

Ca măsură de presiune asupra Teheranului, SUA au anunțat blocada porturilor iraniene și a trecerii prin Strâmtoarea Ormuz. La rândul său, Iranul a declarat închiderea Strâmtorii Ormuz pentru navele care se îndreaptă spre țările Golfului Persic. Situația din regiune a condus la o criză energetică globală.