Iranul și Omanul discută sistemul de taxare pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz
Iranul și Omanul poartă negocieri pentru crearea unui sistem permanent de taxe vamale, care să formalizeze controlul asupra navigației prin Strâmtoarea Ormuz.
Despre acest lucru raportează Bloomberg, citându-l pe ambasadorul Iranului în Franța, Mohammad Amin-Nejad, transmite report.az.
„Iranul și Omanul trebuie să mobilizeze toate resursele atât pentru asigurarea securității, cât și pentru o gestionare cât mai eficientă a navigației. Aceasta va implica cheltuieli, iar, desigur, cei care doresc să profite de acest flux vor trebui să contribuie cu partea lor”, a declarat diplomatului.
Reamintim că, pe 28 februarie, Statele Unite și Israelul au început o operațiune militară împotriva Iranului, lansând atacuri aeriene asupra mai multor orașe. Ca răspuns, Iranul a lansat atacuri cu rachete pe teritoriul Israelului și a atacat baze militare americane din țările Golfului Persic.
În noaptea de 8 aprilie 2026, Iranul, SUA și aliații lor au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni. Ulterior, șeful Casei Albe, Donald Trump, a prelungit regimul de încetare a focului pe termen nelimitat. În perioada 11–12 aprilie, la Islamabad, sub medierea Pakistanului, au avut loc negocieri între Iran și SUA. Discuțiile s-au încheiat fără rezultat.
Ca măsură de presiune asupra Teheranului, SUA au anunțat blocada porturilor iraniene și a trecerii prin Strâmtoarea Ormuz. La rândul său, Iranul a declarat închiderea Strâmtorii Ormuz pentru navele care se îndreaptă spre țările Golfului Persic. Situația din regiune a condus la o criză energetică globală.