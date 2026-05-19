Iranul depozitează petrol în mare: Din cauza blocadei SUA, petrolierele au fost transformate în depozite.

Potrivit organizației United Against Nuclear Iran, în prezent în golf se află aproximativ 39 de petroliere cu petrol și produse petrochimice iraniene, în timp ce înainte de intrarea în vigoare a blocadei, pe 13 aprilie, erau 29, transmite epravda.com.ua cu referire la ft.com.

Cea mai mare aglomerare de nave s-a format în apropierea terminalului de export de pe insula Kharg. Financial Times și UANI au identificat, de asemenea, încă 13 petroliere probabile în portul iranian Chabahar din Golful Oman.

Potrivit Comandamentului Central al SUA, de la începutul blocadei, forțele americane au „redirecționat” 72 de nave înapoi către porturile iraniene și au scos din funcțiune patru dintre ele.

Conform estimărilor Kpler, pe petrolierele din regiunea Orientului Mijlociu sunt depozitate în prezent 42 milioane de barili de petrol brut iranian — cu 65% mai mult decât la începutul conflictului.

Depozitele terestre ale Iranului, potrivit Kayrros, au crescut, de asemenea, stocurile cu aproximativ 10 milioane de barili, oferind Teheranului câteva săptămâni suplimentare pentru a menține producția fără a opri sondele.

În același timp, în zona Kharg, între 6 și 14 mai nu a fost înregistrată nicio încărcare a unui petrolier după ce sateliții au detectat în apropierea terminalului o pată mare de petrol. Acest fapt a complicat și mai mult exportul petrolului iranian în contextul înăspririi restricțiilor americane.