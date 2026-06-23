Iranul anunță deblocarea a 12 miliarde de dolari în contextul negocierilor cu SUA.

Teheranul declară că, în cadrul negocierilor de pace actuale cu Statele Unite, țării îi vor fi returnați 12 miliarde de dolari din activele înghețate.

Noua etapă de relaxare a sancțiunilor are loc pe fondul turneului diplomatic al secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, în țările Golfului Persic, unde încearcă să asigure aliații regionali de siguranța acordurilor cu Republica Islamică, transmite delo.ua, citând bloomberg.com.

Potrivit adjunctului ministrului de Externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, fondurile urmează să fie eliberate în două tranșe egale de câte 6 miliarde de dolari. Pe lângă restituirea activelor, pachetul de acorduri prevede ridicarea sancțiunilor privind exportul de petrol iranian și crearea potențială a unui fond de reabilitare a Iranului în valoare de 300 miliarde de dolari.

Asemenea concesii au stârnit deja un val de critici în SUA. Americanii se tem că Teheranul va folosi resursele financiare pentru refacerea armatei sale și finanțarea grupării „Hezbollah”. Totuși, vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a menționat că fondurile primite Iranul va fi obligat să le cheltuiască pe achiziția de produse agricole americane — soia, grâu și porumb.

Relaxarea tensiunilor în Orientul Mijlociu a avut deja un impact pozitiv asupra piețelor energetice mondiale:

Scăderea prețurilor la petrol: prețul petrolului marca Brent a scăzut cu 0,6%, coborând sub 78 de dolari pe baril (în vârful escaladării din aprilie, prețul a atins 125 de dolari).

Reluarea navigației: traficul de petroliere prin Strâmtoarea strategică Ormuz s-a intensificat datorită creării unui mecanism special de securitate.

În ciuda încheierii primei runde de negocieri la cel mai înalt nivel în Elveția, grupurile tehnice ale ambelor țări continuă să negocieze detaliile privind limitarea îmbogățirii uraniului de către Iran și formatul final al ridicării sancțiunilor. În prezent, situația în regiune rămâne instabilă, în special din cauza prezenței trupelor israeliene în sudul Libanului, care continuă să se opună combatanților „Hezbollah”.

Anterior s-a raportat că SUA au ridicat temporar sancțiunile împotriva Iranului, introducând o licență specială de 60 de zile pentru exportul de petrol. În același timp, președintele SUA, Donald Trump, a avertizat Teheranul asupra consecințelor dure și a declarat că „va face tot ce este necesar” dacă autoritățile iraniene vor încălca condițiile acordului de pace intermediar sau vor împiedica inspecțiile nucleare.