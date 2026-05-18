18 Mai 2026, 17:11
Iranul anunță crearea unui organism responsabil de gestionarea Strâmtorii Ormuz
În Iran a fost creat un organism special care se va ocupa de problemele legate de Strâmtoarea Ormuz.
Organul suprem de securitate al Iranului a anunțat crearea unei noi agenții pentru gestionarea Strâmtorii Ormuz.
Potrivit informațiilor, noua structură va furniza „informații actualizate în timp real despre operațiunile din Strâmtoarea Ormuz și ultimele evenimente”.