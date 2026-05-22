Iranul a transferat miliarde de dolari prin Binance
Omul de afaceri iranian Babak Zanjani a transferat autorităților din Iran aproximativ 850 de milioane de dolari prin intermediul platformei de criptomonede Binance, în decurs de doi ani.
Binance a declarat că transferurile „nu au nicio legătură” cu platforma, transmite wsj.com.
Potrivit WSJ, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a primit jumătate din toate fondurile – aproximativ 425 de milioane de dolari. Tranzacțiile au fost efectuate de pe mai multe conturi – ale lui Babak Zanjani, ale surorii sale, ale directorului uneia dintre companiile sale și ale altor persoane din anturajul omului de afaceri, scrie ziarul.
În martie, WSJ a raportat că guvernul SUA a început o anchetă privind implicarea Binance în finanțarea Iranului, în ciuda sancțiunilor. Compania a respins acuzațiile și a dat ziarul în judecată pentru defăimare. Binance a concediat angajații care se ocupau de ancheta internă privind transferurile ilegale, au scris WSJ și The New York Times. Potrivit ziarelor, conducerea platformei nu a oprit schema de finanțare a Iranului.