Iranul a revendicat la ONU drepturi asupra unei părți a Strâmtorii Ormuz.

Iran a trimis Organizației Maritime Internaționale un document în care declară suveranitatea asupra unor părți ale Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă în jurul căreia continuă negocierile pașnice dintre Washington și Teheran.

„Părți ale Strâmtorii Ormuz fac parte din apele teritoriale ale Republicii Islamice Iran”, se arată în document, transmite theins.ru, cu referire la bloomberg.com.

Teheranul a făcut, de asemenea, referire la normele dreptului maritim internațional care conferă statului de coastă suveranitate asupra apelor sale teritoriale. Totuși, documentul nu precizează ce părți exacte ale strâmtorii sunt vizate și nu clarifică dacă rutele alternative sunt permise.

Se menționează că încercările Iranului de a stabili controlul asupra strâmtorii și, pe viitor, de a percepe taxe de la navele care trec prin zonă au provocat îngrijorare în rândul industriei navigației și al statelor vecine. Comandamentul Central american a declarat, la rândul său, că va susține libertatea navigației „fără cerințe sau restricții arbitrare”.

Documentul a fost trimis către IMO pe fondul creșterii atacurilor asupra navelor comerciale care circulă pe coridorul de-a lungul coastei Omanului. De la semnarea memorandumului dintre Washington și Teheran, cel puțin patru nave comerciale au fost atacate. Anterior, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a afirmat în repetate rânduri că este necesară permisiunea sa pentru trecerea prin strâmtoare, iar pentru organizarea tranzitului Iranul a creat structura „Organului de administrare de stat a Golfului Persic”.

Iranul a respins, de asemenea, declarația Consiliului IMO propusă de mai multe țări, inclusiv Franța, Germania și Emiratele Arabe Unite, privind consecințele „acțiunilor ilegale” ale Teheranului în zona Strâmtorii Ormuz și în jurul acesteia. Ca temei juridic, Iranul a indicat că nu este parte la Convenția ONU privind dreptul mării, care reglementează, printre altele, regimul de trecere în tranzit prin strâmtorile internaționale.