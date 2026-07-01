Iranul a refuzat dialogul cu SUA la Doha și a anunțat noi condiții.

Acordul de pace dintre SUA și Iran a fost pus sub semnul întrebării după ce Teheranul a refuzat negocierile directe cu delegația americană din Doha, comunicând în schimb prin intermediari din Qatar.

Potrivit Reuters, trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner au sosit la Doha pentru negocieri privind implementarea ulterioară a acordurilor dintre Washington și Teheran, scrie rbc.ua.

Totuși, partea iraniană a declarat că nu intenționează să organizeze întâlniri cu reprezentanții americani, dialogul trebuie să se desfășoare prin intermediul mediatorilor din Qatar.

„În următoarele zile nu este planificată nicio întâlnire cu partea americană la niciun nivel”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmail Baghaei.

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a subliniat că, în prezent, părțile trebuie să convină mai întâi asupra condițiilor de respectare a regimului de încetare a focului, iar abia apoi să treacă la discutarea unor probleme mai complexe, în special programul nuclear iranian.

După cum notează Reuters, această poziție indică divergențe serioase între părți privind implementarea acordurilor preliminare.

În special, acestea vizează navigația prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre rutele cheie ale exportului mondial de petrol, precum și stimulentele economice oferite Iranului în cadrul negocierilor.

În același timp, Casa Albă a confirmat că delegația americană se află în Qatar. Potrivit părții qatareze, reprezentanții SUA au avut consultări cu mediatorii, nu cu delegația iraniană.

Reuters adaugă că incertitudinea din jurul negocierilor pune sub semnul întrebării perspectivele unui acord pe termen lung între Washington și Teheran, care ar trebui să consolideze regimul de încetare a focului și să reglementeze alte probleme disputate între țări.