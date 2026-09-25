Iranul a propus SUA un plan pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz

Iranul a propus SUA un plan de șapte zile pentru reluarea navigației în Strâmtoarea Hormuz și relansarea unor negocieri mai ample.

Teheranul a transmis propunerea prin intermediari, a declarat ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi în cadrul sesiunii Adunării Generale a ONU, scrie ft.com

Potrivit lui Araghchi, în cazul îndeplinirii anumitor condiții, strâmtoarea va fi deschisă în decurs de o săptămână, după care părțile vor relua negocierile privind soluționarea completă a conflictului.

Planul se bazează pe memorandumul de înțelegere din iunie, care prevedea excepții temporare pentru exporturile de petrol iranian și deblocarea treptată a strâmtorii.

La începutul acestei săptămâni, un înalt oficial iranian a numit, într-o discuție cu Reuters, Adunarea Generală a ONU «o oportunitate de aur pentru SUA de a reveni la diplomație» în conflictul cu Iranul.

Casa Albă a refuzat să comenteze detaliile noii propuneri iraniene, însă a menționat că părțile poartă «discuții pozitive și constructive prin intermediari». După cum notează FT, administrația SUA urmărește un acord mai cuprinzător, care să vizeze inclusiv programul nuclear al Teheranului.