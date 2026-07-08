Iranul a promis că va transforma SUA într-un adevărat iad.

Comandantul-șef adjunct al forțelor armate iraniene, contraamiralul Habibollah Sayyari, a declarat că forțele armate ale țării vor transforma coasta Iranului într-un iad pentru Statele Unite.

Despre aceasta informează agenția iraniană IRNA.

„Dacă inamicul va încerca să debarce trupe pe coasta Iranului, va ajunge într-un iad din care nu va mai putea ieși”, a declarat Sayyari.

Ministerul iranian de Externe a afirmat că noile lovituri ale SUA asupra Iranului și anularea licenței pentru vânzarea petrolului de către Teheran fac ineficient memorandumul privind încetarea ostilităților. Instituția a calificat decizia Departamentului Trezoreriei SUA drept „o încălcare flagrantă” și a atribuit Washingtonului responsabilitatea pentru escaladare.

Armata americană a încheiat o nouă serie de lovituri asupra Iranului, atacând peste 80 de ținte. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că operațiunea a fost un răspuns la recentele atacuri ale Iranului asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 8 iulie că armistițiul cu Iranul nu mai este în vigoare, iar negocierile sunt inutile. El a numit, de asemenea, conducerea iraniană „oameni răi și bolnavi” și a comparat-o cu o tumoare canceroasă.