Iranul a lovit pentru prima dată o navă în Strâmtoarea Ormuz, după intrarea în vigoare a acordului de pace.

Iranul a lovit, pe 25 iunie, o navă care traversa Strâmtoarea Ormuz, a anunțat postul de televiziune CNN. Nava a fost atacată de o dronă iraniană, a declarat un oficial american sub protecția anonimatului.

Organizația United Kingdom Maritime Trade Operations, care monitorizează traficul maritim în regiune, a raportat că un proiectil necunoscut a lovit bordul drept al navei, provocând daune podului de comandă. Nu se raportează victime, transmite meduza.io.

Iranul nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac. Lovitura a avut loc la câteva ore după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a anunțat că trecerea sigură va fi permisă doar navelor care circulă pe rutele aprobate de Iran.

Acesta este primul atac cunoscut asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz după ce SUA și Iran au semnat, pe 18 iunie, un acord care prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile pentru 60 de zile și începerea negocierilor pentru încetarea completă a războiului.

Din cauza atacului, Organizația Maritimă Internațională a ONU a suspendat evacuarea a sute de nave și a peste 11.000 de marinari blocați în regiunea Golfului Persic de la începutul războiului.

Strâmtoarea Ormuz a rămas închisă de la începutul războiului dintre SUA și Iran, de la sfârșitul lunii februarie, ceea ce a dus la creșterea prețului petrolului până la 120 de dolari pe baril. Strâmtoarea a fost redeschisă săptămâna trecută, după ce părțile conflictului au convenit să înceteze ostilitățile pentru 60 de zile. Pe 24 iunie, prețul petrolului a scăzut la cele mai mici valori de la începutul războiului — până la 73 de dolari pe baril.

Potrivit MarineTraffic, pe 24 iunie, intensitatea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz a atins maximul de la începutul războiului — în acea zi au trecut prin strâmtoare 70 de nave, majoritatea urmând ruta de-a lungul coastelor Omanului.