Iranul a introdus noi reguli pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul a restricționat trecerea prin Strâmtoarea Ormuz, declarând că navele nu pot traversa fără permisiunea sa și trebuie să respecte ruta stabilită de-a lungul coastei iraniene.

Iranul a luat măsuri pentru a-și consolida controlul asupra Strâmtorii Ormuz, creând premisele pentru introducerea unui sistem de taxare pentru tranzit, menționând că ar putea impune taxe de asigurare, transmite epravda.com.ua cu referire la bloomberg.com.

Toate navele care trec prin strâmtoare vor trebui să încheie o poliță de asigurare obligatorie, care în prezent este gratuită, dar în viitor ar putea deveni cu plată.

În plus, tranzitul pe rute alternative, în afara coastei Iranului, va fi interzis.

Anterior, grupările navale ale țărilor occidentale au recomandat navelor să aleagă ruta de-a lungul coastei Omanului.

Vineri, presa germană Bild a raportat că Iranul a închis complet strâmtoarea. În comunicat se menționează că în strâmtoare s-au auzit focuri de armă, iar militarii iranieni au ordonat prin radio tuturor navelor să nu se deplaseze spre strâmtoare.

În același timp, administrația iraniană a Golfului Persic a anunțat pe X că tranzitul navelor este în continuare posibil, dar doar cu condiția depunerii prealabile a unei cereri corespunzătoare.

De asemenea, întâlnirea delegațiilor SUA și Iranului în Elveția a fost amânată după reluarea ostilităților între Israel și „Hezbollah” în Liban.